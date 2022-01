Tänaseks on selgunud, et kuigi abikaasa oli see, kelle teod viisid lõpuks lahutuseni, ei ole naise endagi roll selles olematu olnud. "Märke, et meil pole kõik hästi, oli juba varem. Ma lihtsalt ei osanud neid lugeda või ignoreerisin," tunnistab ta ja toob välja mõned olulised märgid ning avaldab neli suurimat kahetust.

"Otseloomulikult on see tagantjärele tarkus ja täna ma ei suuda uskuda, kui kaua ma oma pead liiva all hoidsin. Loodan, et teised naised on arukamad, ajavad oma selja sirgu ja julgevad ringi vaadata."