Lõpp ülesöömisele! Eriti lihtne moodus, kuidas liigset söömist piirata ilma veidrate dieetideta

Enne igat ampsu võiks toitu nuusutada. Kui toit enam ei lõhna ahvatlevalt, ütleb keha sellega, et tal on juba kõik hästi. Võib-olla 20 minuti pärast lõhnab toit jälle ahvatlevalt, aga sel momendil aitab see nipp ülesöömist vältida.

Söö, nagu jood ja joo, nagu sööd. Kui me joome vett, siis me ei tohiks kulistada suurte lonksudena, vaid vesi peaks rahulikult kurgust alla valguma, et keha oleks valmis seda vastu võtma. Muidu me ajame keha liiga suure infohulgaga stressi. Samamoodi toiduga — söö nii aeglaselt kui võimalik. Esita endale väljakutse — selle taldrikutäie ma söön ära nii aeglaselt kui saan. Mida aeglasemalt me sööme, seda rohkem me oleme päriselt kohal, seda rohkem tekib seedeensüüme, seda lihtsam on kehal toitu vastu võtta ja seedida. Keha saab sellise söömisviisi puhul palju vähemast palju rohkem kätte."