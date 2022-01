Kadri Pikhof hingeminevast seigast Hispaanias: vabandasin kogu südamest ja tundsin end nii paganama halvasti

"Olen alates sügisest taas lapsehoolduspuhkusel, mis andis võimaluse perega mõne kuu Hispaanias veeta. Üks sealne lugu puudutas mind väga. Olin just toidupoodi sisse astunud ja kobasin taskutes maski järele. Selle ajal tõmbas üks suurte pruunide silmadega väike hispaania poiss mind seelikusabast ja ütles murelikult otsa vaadates: „Neiu, palun pange mask ette!“ Seejärel viipas ta oma lonkava vanaisa poole ja tõdes, et tolle tervis on halb ja ta ei tohtivat mingil juhul viirust saada. Vabandasin kogu südamest ja tundsin end nii paganama halvasti, et ma juba enne poodi sisenemist maski ette ei pannud."