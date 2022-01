Franz Malmsten uskumatust kogemusest: keha on nii alajahtunud, et hambad plagisevad ning kogu ihu tõmbleb külma tõttu

„Uskumatu kogemus, kui keha on nii alajahtunud, et hambad plagisevad ning kogu ihu külma ja tuule tõttu tõmbleb,“ nendib Franz. „Võte algas õhtul kell kümme, kirsina tordil pidime kella nelja paiku hommikul vette kukkuma ja võttepäev lõppes kell kuus hommikul. Hea, et haigeks ei jäänud. Saun päästis. Ja tegelikult oli täitsa ükskõik, sest tahtsime kõik head asja teha.“