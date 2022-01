Kuidas meeldib? 2022. aasta trendid on selgunud — mis on just selle aasta värv ja muster?

Valge jääb interjööride põhivärviks, seda nii soojades kui külmades varjundites. Valge üksinda kipub jääma siiski igavaks ja eeldab enda kõrvale mõnd aktsenttooni. Alanud aasta soosib mahedaid ja maalähedasi värve, hittideks on erinevad rohelised toonid: tumeroheline, samblaroheline, sinakasroheline, hallikasroheline, heleroheline. Popid on ka puidukarva pruunid, punakaspruunid ja terrakota toonid. Võib öelda, et ühegi loodusest laenatud värviga ei saa eksida, kasutada võib taevasinist, tormihalli, lavendlilillat, sidrunikollast ja rukkilillesinist.