Algav nädal võib tõsta inimesi kõrgustesse, kuid lüüa neid samas ka vastu maad. Üks on kindel – ootamatusi on palju. Neid jätkub igasse valdkonda, kuid keerulisemad neist on seotud töö ja sotsiaalsete suhetega. Isiklike asjade ja armueluga on sel nädalal lood sageli pigem meeldivamad.