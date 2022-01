Paariteraapia varjukülg? "Läksin kursusele, et oma abielu päästa, kuid lõpuks jätsin oma mehe hoopis maha."

Kumbki eelnevalt 15 aastat abielus olnud Emma ja Matthew Pruen said tuttavaks kursusel, mis pidi nende abielu päästma nende tolleaegsete abikaasadega. Kursusel olles said nad sõpradeks ja mõistsid, et mõlema abielud olid tegelikult läbi ning otsustasid oma sõprussuhte järgmisele tasemele viia.

Algul oli tegelikult mõlema soov abielu päästa, mistõttu jäi omavaheline suhtlus pinnapealseks. Peale kursust olid nad veel kaks aastat suhtes endiste kaasadega, kuid kui Emma oma õnnetult jõulureisilt Taist tagasi tuli, siis sai ta aru, et päästa pole midagi. Puhkusel olid nad kõikidest muredest ja tööstressist eemal ning viibisid imelisel maal, kuid sellest kõigest hoolimata ei nautinud nad seal koosveedetud aega, selle asemel toimus nende suurim tüli üldse.

"Sain aru, et nüüd on tõesti aeg lahku minna," meenutab Emma oma tollast mõttekäiku.

Puhkuselt tagasi jõudes sai Emma peatselt Matthew'lt sõnumi, et ka tema on oma pikaaegse suhte lõpetanud ning otsustanud Hispaaniasse minna, mille peale Emma mõistis, et hakkab teda kohutavalt igatsema. Niisiis otsustas paar kokku saada ja oma suhte ametlikuks teha.

Emma sõnul selgus, et nad olid nii füüsiliselt kui ka vaimselt sama hästi sobivad. Peale puhkust Hispaanias kolis Matthew Emma ja tema poja juurde elama. Juba kaks aastat hiljem nad kihlusid ning varsti peale abiellumist said nad ka ühise lapse. Nüüdseks tegutsevad mõlemad suhtenõustamise alal ning ütlevad, et koos töötamine on nende suhet veelgi kindlamaks muutnud.

Allikas: The Sun