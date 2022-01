Lugeja avaldab: arvan, et tänu sellele ei teki meil ka rutiini ega teineteise süüdistamist

Pole küsimustki, et suhtes olemine tähendab teineteise piiride austamist. Kui neist üle astuda, tuleb valmis olla ootamatusteks. Just nii läks 26-aastase anonüümseks jääda sooviva naisega, kes kirjutas Redditis nii: "Mina ja mu kihlatu peaksime kolme nädala pärast abielluma, kuid peale poissmeestepidu sai selgeks, et pulmi ei pruugi toimudagi!

"Oleme abielus 48 aastat ja abikaasaga austame ka teineteise privaatsust. Me usaldame teineteist ilma käske ja reegleid kehtestamata. Ta isegi viib mind autoga klassikokkutulekule ja sõbra sünnipäevale ja kunagi pole ta keelanud mul trenni ega võistlusreisile minekut... Ka tema käib oma tutvusringkonnaga aktiivselt läbi. Ja arvan, et tänu [sellele], et meil on vaheldust, ei teki ka rutiini ega teineteise süüdistamist. Ja kui koos pidutseme, siis võime tantsida poole ööni – me armastame teineteist ikka veel. Ka suure armastuse lämmatab ruttu armukadedus ja mitte usaldamine.