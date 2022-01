Ihkad paremat vormi? Need on mõistlikud nõuanded, mis aitavad kaalul päriselt langeda

Mida äärmuslikum su kaalujälgimise programm on ja mida vähem on neid toiduaineid, mida on lubatud süüa, seda tõenäolisem on see, et sa varem või hiljem murdud. Ja peale seda, kui sa enam ei suuda, kui sa sööd ükskõik mida, tunned sa end halvasti ja seejärel kaotad üldse kogu motivatsiooni, sest milleks siis üldse pingutada, kui see kõik nii ruttu tagasi tuleb! Selle jaoks, et mitte sellesse nõiaringi sattuda, proovi mitte kaotada kaalu liiga lühikese ajaga.