Õudne ärevus ja stress? Loodusterapeudi head nõuanded, kuidas stressi efektiivselt leevendada

Pikaajaline stress soodustab hajameelsust, langeb keskendumisvõime ja tõuseb dementsuse risk. “Huvitav on mõelda, et loodusrahvaste seas läbiviidud uuringud on näidanud, et nende seas ei esine kõrget vererõhku, kuid see sageneb lääne elustiilile üle minnes. Kõrge vererõhk ei ole mitte lihtsalt haigus, vaid keha ülekoormuse sümptom,” ütleb ta.

Kivistik lisab, et stress on ka üks põhilisi tegureid tühjade süsivesikute ja suhkru tarbimisel, sest aitab kaasa õnnehormoonide tekkele.

“Juhul, kui sul on stressirohke elu ja sa oled seda päriselt valinud, siis proovi teha endale tervislikke vahepalu (õuna-, porgandi-, kurgiviilud) ja pigem haara smuuti kui jäta lõunasöök vahele. Smuutit saab edukalt ka eelmisel õhtul valmis teha, sest ta säilib külmikus kenasti. Tänapäeva inimese probleem on uskumus, et tal on pidevalt kiire. Kiire tööle, kooli, projekti lõpetama, toidupoodi jne. Vahel tundub nagu käiks surmaga võidujooks, kuid lõpuks on tulemus ikka kõigil sama. Keegi ei pääse siit suremiseta. Tuleks õppida olema endaga leebem ja lubada hetkes olekut. Kõik tähtsad asjad saab kindlasti tehtud, aga võiksime olla mõttes ka päriselt kohal, kui me oma toimetusi teeme ja prioritiseerida enda tegemisi,” räägib ta.