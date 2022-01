Arvad, et naine on liiga nõudlik? Põhjus võib üllatuslikult olla hoopis sinus, mees

Kõrgete normide seadmine ei tähenda aga, et nõudlik ollakse. Pigem on see märk, et naine teab oma väärtust.

Selliste omadustega naise läheduses viibimine võib mehele selgelt näidata kõike, mida tema pole. Kui naine teab, mida väärib ega lepi vähemaga ei tähenda, et ta oleks liiga nõudlik vaid mees ei julge piisavalt vaeva näha, et sellel tasemel olla.

Lõppude lõpuks on naine iseseisev ja see võib mehi hirmutada, sest teavad, et kui vaeva ei näe, siis võivad nad naise kaotada. Lisaks mõjub nõudlik naine hirmutavalt, sest vajab oma tugevuse juurde teistsugust meest ja sa ei tea, kas oled selleks võimeline ning ehk liiga laisk, et pingutada. Nõudlik naine tundub vaid tööna, kuid tegelikkuses oled sina see, kes enda kallal tööd tegema peab.

Nõudlik naine keeldub vähemaga leppimast, sest teab, et on näinud vaeva, et jõuda, kus ta praegu viibib ja pingutab pidevalt edasi. Ta ei hakka sinu pärast end lõdvemaks laskma, vaid sina pead tema pingutusi väärt olema. Ta teab, mida tahab ja kuigi suhtes olemine võib olla tore, siis ükskõik millise suhtega ta ei lepi.

Sa ei saa endale lubada aeg-ajalt pingutamist. Kuigi kõigil on paremaid ja halvemaid päevi, siis ei luba ta sul end kohelda vähem, kui ta seda väärib. Halva päeva vabanduseks toomine ei ole mõistetav.

Mõned naised võivad küll keskpärase mehega leppida, kuid nõudlik naine seda ei mõista. Ta ei soovi olla keskpärane ega soovi ka enda ümber sellise mõttelaadi ja olemusega inimesi. Kui soovid tema kõrvale jääda, siis pead oma keskpärasusest välja murdma ja kõvasti vaeva nägema. Ta tahab endale parimat ja sama ka enda kaaslasele, kuid ei ole vastutav sinu enesetunde eest.

Mitte iga mees pole valmis nägema vaeva ja tegema enda kallal tööd, et nõudliku ja oma väärtust teadva naisega koos olla. Ka naised saavad sellest aru ja julgustavad sind tegema just seda, mida vajalikuks pead. Kuid kui soovid suhtest lahkuda siis jäta meelde, et asi pole tema nõudlikkuses vaid sinu soovis, mitte pingutada, et teda enda juures hoida.

Allikas: AwarenessAct