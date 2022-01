Kuigi valetamine meile kellegile ei meeldi, on see siiski väga levinud tegevus. Reader Digest viis läbi uuringu, mille vastanutest 96% tunnistas, et valetamist. Saame kõik ju aru, et aeg- ajalt tuleb seda ette, kuid teine asi on siis, kui valetatakse järjepidevalt ja endale lähedastele inimestele ning tähtsate asjadega seoses.

Väike vale võib olla selleks, et sõbra tundeid säästa. Kuid kui vale on seotud oluliste rahaasjadega, mida partneri eest varjataks, on see juba hoopis tõsisem asi. Niisiis, kui soovid teada, millal keegi valetab, siis pööra tähelepanu neile kümnele käitumisviisile, et valetaja paljastada.