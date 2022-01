Personaaltreener Janika Koch-Mäe nendib, et ka spordisaalides on jaanuaris näha mõningast inimeste arvu kasvu, kuid peale kuud see hoog tavaliselt raugeb. Miks?

Sest tahame sageli kõike kohe ja kiiresti ning kui kuu aega iga päev jõusaalis rassimist ning rangel dieedil olemist tulemust ei too, siis on allaandmine lihtsam tulema – minu peal ei tööta ja edasi pole mõtet pingutada. Kuidas siis alustada ja mida muuta tasuks?