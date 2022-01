Saa tuttavaks – see on kalatoode, mis viib kelle alla ka neil, kes muidu pole üldse suured kalasõbrad

„Elustiili” saates räägitakse surimist ja selleks puhuks on stuudiosse kutsutud Kaia Kass ja Marje Kängsepp Vičist. Saate alguses selgitatakse välja, kas makrapulk on sama asi mis surimi. „Makra oli tegelikult brändi nimi nagu näiteks Vičigi ja vanasti oli see Eestis väga tuntud bränd. Ta oli ainuke, kes Eestis surimist pulki tootis, ja see bränd oli lausa nii tugev, et me kutsume siiamaani surimist tehtud pulkasid makraks,” selgitab Kaia. Surimit hakati tootma Jaapanis aga juba tuhat aastat tagasi. „Nad ei osanud midagi peale hakata tursalistega, mida meres hästi palju leidus, ja nii nad leiutasid mooduse, kuidas kala väärindada ja säilitada. Valge kala filee hakiti ja hõõruti tihedaks massiks, sellest pesti veega välja rasvad ja muud kasutud ained ning nii saadigi surimi. Tõlgituna tähendabki surimi pestud kala hakkliha,” ütleb Marje.