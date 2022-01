KAS TEADSID? Mis seos on üle maailma populaarsust koguval ilubrändil autotootja Hyundaiga?

Bioporti tootevalikust leiab ka maailmas väga tuntud brändi – Vitabrid C12. „Vitabrid C12 on põnev bränd juba sellepärast, et tema emafirma on Hyundai. Meie teame teda kui autotootjat, kuid neliteist aastat tagasi ostsid nad ära ka kolmteist uhket laborit, et hakata välja töötama vähiravimit.“ Teadustöö käigus tuldi aga mitmete erinevate avastuste peale ja nii sündis ka ilubränd Vitabrid C12. „C12 tuleb sellest, et brändi põhiline toimeaine on C-vitamiin. Teda peetakse ilumaailma superagendiks, kuid sellel vitamiinil on seni olnud ka mitmeid miinuseid, nagu näiteks see, et ta haitub väga kiiresti, regeerib kuumale, külmale ja valgusele, on happeline ehk tekitab kipitavat reaktsiooni ning allergiaid.“