Suhtes tekkivate probleemide korral partneri süüdistamine tema negatiivsete joonte tõttu võib olla suhtele hukatuslik. Sulle võib küll idee muutustest meeldida, kuid suhtumine, et hakkad meest paremaks või endale sobilikumaks muutma pole kindlasti õige viis, kuidas endale meest saada.

Kellegi muutmine on intiimse suhte lõpetajaks. Sa ei pruugi end kontrollivaks inimeseks pidada, kuid kui sul on soov oma partnerit ilmtingimata muuta, siis on see selgeks ohumärgiks. Partneri muutmise asemel peaks tegutsema suhte parandamise nimel.

Siin on põhjused, miks kindlasti ei tohiks üritada partnerit muuta: