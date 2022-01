Punaseid lippe, mis viitavad sõprussuhte lõpule on mitmeid, alates kõige ilmselgemast, milleks on üksteise vältimine. Samuti on selgeks märgiks hetk, kui hakkad tundma, et sõbra nägemine on pigem kohustus kui lõbu. Siiski ei tasu vältimist tunnetades koheselt tormata järelduseni, et sõprus läbi on saanud.