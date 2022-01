Ae-ae, ku hu see seksiisu jälle kadus?

Uuringute järgi seksivad iganädalaselt ainult 25% paaridest. Õnnelikud on need 19% värske suhte omanikud, kes seksivad nädalas 2–3 korda. 10% paaridest võivad aasta mööda lasta enne, kui jälle füüsilist lähedust teineteisega naudivad. Ent 1% inimkonnast on aseksuaalsed ega oma mingisugust soovi kallimaga seksida. Enamik meist võib mingil eluhetkel end aseksuaalsena tunda, kuna igasugune huvi seksi vastu on kadunud. Aseksuaalsus on siiski kaasasündinud seksuaalne orientatsioon. Ajutine libiido langus on reeglina tervisemure, töö- või suhtestressi tulemus. Tugeva põntsu annavad kindlasti väikesed lapsed ja nendega kaasnev puudutuste üleküllus kombinatsioonis unetute öödega. Seksiisu kadumine, see on nagu sportliku vormi kadumine, see ei tule iseenesest tagasi, kui sa mitte midagi ette ei võta.

Üks tahab kallistada ja seksida, teine aga telekat vaadata

Hinnanguliselt 30% inimestest vajavad füüsilist lähedust selleks, et end armastatuna tunda. Tõenäosus on suur, et sinu kaaslane eelistab kallistustele ja seksile kvaliteetaega teatris või kinos. Eriti keerulised on kaugsuhted, kus üks pool tunneb seksipõua piinavat agooniat. Kuidas suhe toimima panna, et suure läheduse vajadusega kallim ei jääks tähelepanuta?

Armastuse keeleks nimetatakse neid tegevusi ja žeste, mis kallima jaoks toovad kohale sõnumi, et teda armastatakse. Armastuse keeli on kokku 5: füüsiline lähedus, tunnustus, kvaliteetaeg, kingitused ja teenimine. Esimesed kolm tüüpi on kõige levinumad. Seks ja puudutused on pjedestaalil esikohal nende jaoks, kellele sõnad on kui tühi tuul, kingituse saamine on lihtsalt tore asi. Suhte püsimise nimel on oluline mõista iseenda ja oma kallima primaarset armastuse keelt. Ilma sellest kõnelemata jääb hing kurvaks ning voodi külmaks.

Ettevaatust – seksialgatusele korvi andmine teeb haiget!