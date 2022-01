false

Tiigri aasta tõotab Seale palju head. See on hulga edukam aasta, kui oli eelmine. Siga hakkab end enesekindlamalt tundma ning palju probleemid lahenevad otsekui iseenesest. Põhjuseks on siin Sea õnnenumber 2. Aastas 2022 on aga lausa kolm kahte. See aga tähendab, et positiivseid tendentse saab olema kolm korda rohkem kui muidu.