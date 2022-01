Miks naised pornot vaatavad? Vastus võib sind üllatada

Selgub, et porno vaatamine ei ole sugugi halb, vaid hoopiski kasulik! Miks? Uuring pealkirjaga "Naised suhetes ja nende pornograafia kasutamine: süstemaatiline ülevaade ja temaatiline süntees" avaldati ajakirjas Journal of Sex and Marital Therapy.

Uuring, mis viidi läbi püsisuhetes olevate naiste seas, kes sageli vaatavad pornot, näitas, et just neil naistel, kes vaatavad seksuaalse sisuga materjale, võivad olla paremad seksuaalsuhted ja täisväärtuslikum suhteelu.

Seda põhjusel, et pornograafilise sisuga videote vaatamine inspireerib naisi ka ise voodis rohkem katsetama ning loovamad olema. Lisaks suurendab see seksuaalset erutust ning aitab masturbeerides üksinda võiduka lõpuni jõuda.

Kui paarid koos pornot vaatavad, on see abiks teineteisele oma fantaasiaid tutvustada, mida muidu ehk sageli ei juletaks teha. “Tülitsemine selle üle, et üks pool suhtes vaatab pornofilme, on muutumas aina sagedasemaks, sest see teema langeb suhtereeglite n-ö halli tsooni,” tunnistab kohtingute ekspert Maria Sullivan. Niisiis peaksite esmalt omavahel kokku leppima, millised on teie suhtes piirid, kust edasi läheb juba partneri petmiseks. Ja olenevalt sellest saate te otsustada, kas tegemist on petmisega või mitte.

