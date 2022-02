KAKS põhjust, miks me tunneme end nii ebamugavalt, kui kallim pornost lõbustust otsib

“Tavaliselt on nii, et keda sina ihaldad, ei ihalda sind, ja see, kes sind ihaldab, seda ei ihalda sina. Tõenäosus, et on vastastikune meeletu ihaldus, on väga harva esinev — üks tuhandest ehk. Eks siis lähtutakse asjale puht praktiliselt: mul on vajadused, kedagi täiuslikku ei ole isegi silmapiiril ja nii ongi, auk on auk ja pauk on pauk. Või on elatud küll suures armastuses ja suures vaesuses, aga tahaks inimese moodi ka elada. Eks siis tuleb raha ilu kompenseerima panna — praktiline.