Huuled ikka lõhenevad? Veendu, et oled proovinud kõiki neid nõuandeid

Mida siis teha? Kindlasti on sul olemas huulepalsam, mida regulaarselt kasutada, aga tihtipeale see ei anna soovitud tulemust. Dermatoloogid soovitavad sel juhul huulepalsami vahetust ja kindlasti jälgida, et uus huulepalsam ei sisaldaks alkoholi ega lisatud maitseid, sest need koostisosad soodustavad huulte kuivamist.

Kindlasti tasuks suurendada ka vee tarbimist, sest välised sümptomid on alati märgid sellest, et seesmiselt on midagi valesti, ehk sa võid tarbida liiga vähe vedelikku ja näed seda tulemust oma huultelt.

Kui oled leidnud sobiva palsami, kasuta seda regulaarselt ja hoidu õues huulte limpsimisest. Samuti tuleks huuled palsamiga eriti korralikult sisse niisutada vahetult enne magamaminekut.

Lisaks eelnimetatule, peaksid sa vältima kauakestvat huulepulka, sest need huulepulgad, mis püsivad peal ligi kaheksa tundi ehk terve tööpäeva, ka need sisaldavad aineid, mis kuivatavad huuli. Kasuta pigem niisutavat huulepulka, olenemata sellest, et pead seda tihedamini uuesti peale kandma.

Kui sul on kodus väga kuiv õhk, mis soodustab huulte kuivamist ja lõhenemist, proovi rohkem õhutada, panna veekauss nurka või investeerida korralikku õhuniisutajasse.

Allikas: Glamour.com