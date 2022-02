Usalda, aga kontrolli! Need märgid näitavad, kas ta on üldse vallaline

Küsi teistelt

Kui oled mehest huvitatud, aga ei julge temalt endalt suhtestaatuse kohta küsida, tee seda läbi teie ühiste tuttavate. Kui neid leidub, siis tasub minna veel kaugemale ja uurida, millise inimesega üldse tegu on.

Paku välja, et võiksite tema sõpradega aega veeta

Kui oled uues suhtes ja tahad veenduda, et ta oli ikka vallaline, on hea mõte pakkuda välja, et tahaksid tema sõpradega tutvuda. Kui mees on sinuga aus, siis tutvustab ta sind hea meelega oma sõpradele ja pereliikmetele.

Luura sotsiaalmeedias

Elame ajastul, kus sotsiaalmeediast saab päris hästi aimu, millise inimesega tegu on. Luura tema lehtedel veidikene ringi ning vaata, kas sealt leiab märke, et ta on kellegagi suhtes. Käi läbi ka tema ühiste sõprade kontod- ka pildid võivad paljastada, mis on tema suhtestaatus.

Küsi..., aga kavalalt!

Kuidas seda siis teha? Näiteks kutsu ta kuhugi üritusele ja maini nii muuseas, et ta võib tulla koos oma tüdrukuga. Kui ta ütleb, et võtab tüdruku kaasa, siis on...halvasti! Aga ta võib ka mainida, et ta pole suhtes ning tuleb üksi või koos sõbraga.

allikas: allwomanstalk.com