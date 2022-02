Hea figuuri saladus? Victoria Beckham avaldas toidu, mida ta on söönud 25 aastat iga päev

Populaarses toiduteemalises taskuhäälingus ehk podcast'is River Cafe Table 4 käis mõned päevad tagasi külas Victoria Beckhami abikaasa David, kes paljastas oma kalli abikaasa kohta nii mõndagi. Näiteks tuli jutuks see, et naine on söönud sellest ajast alates, kui ta Davidiga kohtus, üht ja sama rooga – iga päev!