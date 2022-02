Sa püha avameelsus! Abielus inimesed ütlevad ausalt, mida vallaliseelust igatsevad

1. Rahus magamist, ilma et keegi sind öösel taoks.

2. Raha, millega saab teha, mida hing ihkab.

3. Lihtsalt üksinda olemist ja võimalust teha ükskõik, mida tahad.

4. Lõunani voodis olemist, ilma et keegi sind tülitaks.

5. Aja surnuks löömist, ilma et ennast peaks õigustama. Ilma süütundeta hobidele rohkelt aja kulutamist.

6. Argiste asjade tegemist, ilma et peaks neid põhjendama.

7. Plaanide ja kutsetega kohest nõustumist, ilma et peaks teisega nõu pidama.

8. Õnnetunnet krõbinate söömisest õhtusöögiks.

9. Pesu harva pesemist, mida suhtes olles tehakse kordades rohkem.

10. Toa temperatuuri reguleerimist vaid enda järgi.

11. Ilma süütundeta pikalt videomängude mängimist.

12. Asjade laokile jätmist, kui need on veel pooleli, ilma et need koju naastes oleks „ära koristatud“.

13. Vaba aja omamist, kus kellelegi ei pea aru andma.

14. Vaiksesse koju tulemist.

15. Hommikul valges toas riietumist. Seda vabadust, et saaks ärgates tule põlema panna, ilma et peaks voodis magavale kaaslasele mõtlema.