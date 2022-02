Märg ja mõnus ehk anname au vannis vallatlemisele! Aga kuidas seda ohutult nautida?

Vann on teadatuntud koht lõõgastumiseks ning stressi leevendamiseks ja intiimsus käib sellega käsikäes. Seepärast peetakse vanni ideaalseks paigaks, kus partneri või iseendaga intiimsusi jagada. Nagu öeldud, siis seks vannis on täiesti sobiv, sest oled eemal nutiseadmetest ehk ka argielu probleemidest, soe vesi leevendab lihaspingeid ja nii ongi eelmänguks ideaalsed tingimused loodud.

Kindlasti tuleta endale algul meelde, et see ei lähe nii nagu romantilistes filmides, algus on alati kohmakas, seega võtke kumbki kaasa huumorimeel ja rääkige kõigest avameelselt. Enne vanni astumist käige kumbki ka duši all, et vältida võimalikke infektsioone. Peale kiiret pesu astu kaaslasega vanni ja võtke endaga kaasa ka libesti, sest vees olles võib naturaalsete kehavedelike hulk hoopiski väheneda. Alustage üksteise stimuleerimisega, samal ajal kui romantiliselt kallima süles istud.