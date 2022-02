Kuiv ja kare nahk ning halb tuju? Sul võib olla just selle vitamiini puudus

Kui oled viimasel ajal tähendanud, et sinu nahk on kuiv ja ketendav, siis ei piisa alati vaid kreemitamisest. Oluline on naha seisukorda ka seespidiselt toetada. Kui C-vitamiini tase meie organismis on madal, võib tekkida üleüldine nahakuivus. C-vitamiin tagab antioksüdantse kaitse ja aitab stimuleerida kollageeni sünteesi, osaledes viimase tootmise juures. C-vitamiin on vajalik naha niiskustaseme ja elastsuse säilitamiseks.