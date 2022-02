Tahad elada oma unistuste elu? Need kaks naist aitavad sul seda saavutada!

Oma unistuste poole püüdlemine ja harmooniline elu saab Kristiina Raie sõnul alguse enda sisse vaatamisest. „Esmalt oleks inimesel vaja õppida ära oskus vaadelda ennast kõrvalt. See on oskus näha, millise kvaliteediga mõtteid, sõnu lauseid me mõtleme ja ka välja ütleme ning millised on meie igapäevased automaatreaktsioonid. Kui palju need meid tegelikult teenivad? Kas meie sisemine seisund toetab meie edasiliikumist ja kas me sellisena, nagu me praegu oleme, sellise häälestusega, saavutame oma eesmärke?“ Vaimne eneseareng tähendabki Kristiina sõnul enda sisse vaatamist, endaga tegelemist ning kordades suuremat selgust selles, kuhu soovitakse jõuda ning kogeda.