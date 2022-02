30ndates finantsvabadusse jõudnud naine: ma ei taha terve elu lihtsalt raha nimel tööd teha

Täna on Gerda Rand hajutanud oma portfelli mitme erineva varaklassi vahel nagu intressidega laenud, dividendi aktsiad, kasvuaktsiad, hüpoteeklaenud, mõningad riskantsemad laenud ning kinnisvara, mis on talle endale kõige südamelähedasem. Oma suurimaks investeeringuks peab ta aga hoopis panust isiklike teadmiste ja oskuste arendamisesse. “See on olnud minu jaoks ühtlasi ka kõige edukam investeering ning olen panustanud palju erinevate asjade proovimisse ja õppimisse. Saadud kogemused on andnud mulle enesekindluse ning teadmised, mis aitavad mul vajadusel end taas nullist üles ehitada,” selgitab Rand, kelle sõnul on isiklik areng oluline selleks, et tõsta teenistust, mida omakorda investeeringutesse suunata. “Isegi kui peaksin täna kogu oma vara ja raha kaotama, on mul oskused ja teadmised, millega see kõik uuesti üles ehitada.”