Mehed, pange tähele! Just see on delikaatne põhjus, miks naised voodis naudingut teesklevad

Nimelt püüti uuringus välja selgitada, kas naised teesklevad vahekorra ajal, et meest mitte solvata ning vastus oli jaatav. 64% vastanute puhul kogeti seksi ajal orgasmi, kuid selle puudumisel teeseldi seda 18 % kordadest. Naised, kes leidsid, et nende mehe mehelikkus on väga haavatav, tunnistasid, et ei rääkinud kaaslasega, mis neile voodielu juures meeldib ja selle tulemusel nautisid nad ka vahekordi teistest naistest vähem.