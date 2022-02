Teistmoodi valentinipäev: ühe löögiga murrab ta mu nina. Tõstan käe näole, ma ei saa hingata.

Daniel tahab naisi, rohkem ja rohkem naisi; ta peab neile lähedale jõudma ja neid nägema, nende lõhna haistma. Ta loob interneti tutvumiskeskkonnas minu pildiga profiili ja vestleb lesbidega, teeseldes, et on mina. Ta pildistab mu keha, et naistega pilte vahetada. Kui mõni neist on huvitatud, palub ta mul neile helistada, lülitades valjuhääldi sisse. Ta kirjutab väikestele paberitükkidele, mida ma pean neile ütlema. Siis pean ma neid paluma, et nad tuleksid meie juurde, ja seksima nendega

meie magamistoas. Keelduda ma ei julge. Daniel peidab end kardina taha ja et mitte midagi kahe silma vahele jätta, filmib meid mõnikord.