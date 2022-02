30aastane naine, kes näeb lausa 10 aastat noorem välja, avaldab: enamik naisi teeb igal hommikul just selle vea

Näiteks kogub sotsiaalmeedia platvormil TikTok kuulsust naine, kes on küll 30-aastane, kuid näeb välja oluliselt noorem. Kui tema jälgijad uurisid, mis naise ilusaladus on, said nad teada midagi jahmatavalt lihtsat.

TikToki kasutaja @Isabelle.Lux on tänu oma nooruslikule välimusele kogunud veebis hulgaliselt jälgijaid. Kuigi Isabelle on 30-aastane, on vaatajad kommenteerinud, et ta näeb pigem välja kahekümnene. Mis on naise saladus?

Isabelle jagas oma kolme ja peamist ilunippi. Esimene neist hõlmab asja, mida me kõik igal hommikul teeme. Nimelt näo pesemine ja selle kuivatamine. Viimane on see, mida Isabelle aga teha ei soovita.

"Ma ei kuivata kunagi on nägu tavalise rätikuga, sest see on näonahale liiga kare ja sellesse kogunevad bakterid," avaldab ta ja lisab, et üleliigse niiskuse eemaldamiseks kasutab ta spetsiaalselt näonahale mõeldud rätikuid või sageli ka paberrätikuid, millega õrnalt tupsutades nahka kuivatada.

Samuti ei soovita naine pesta nägu duši all, sest nii võivad sattuda näonahale ka šampooni ja seebi jäägid. Samuti on pesuvesi näonahale liiga kuum, mis omakorda kuivatab nahka.

Olulist rolli noorusliku välimuse säilitamise juures etendab ka see, kuidas me magame. "Õppige lõpuks magama selili," manitseb naine ja põhjendab: "Kui magate külili, võivad näo küljele tekkida kortsud, millest niisama kergelt enam lahti ei saa!"

Lugejad olid nippide jagamise eest siiralt tänulikud ning lubasid kõik üles kirjutada!

allikas: The Sun