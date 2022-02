VIDEO | Uskumatult lihtne: tee nii ja meik on isegi ebamugavates tingimustes terve päev täiuslik

Netis ringleb palju erinevaid nippe, mida teha, et meik paremini näos püsiks ja laiali ei valguks. Aga kui need pole toiminud, siis ehk see eriti lihtne ja looduslik nipp võib sulle kasuks tulla? TikToki kasutaja Tanyaleechy demonstreerib videos, et teeb endale tavalise meigi ja pihustab sellele natuke tavalist vett!

Ta väidab, et niimoodi toimides püsib meik tema näos ideaalselt terve päeva. Ta töötab ettekandjana ja kannab inimestega töötades terve päev maski — videost on näha, et poole päeva möödudes ja maski all higistades on meik jätkuvalt ilus. Ja tööpäeva lõpus samuti! Ehk tasub proovida?