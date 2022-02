Pilvepiiril seksimine ei ole enam helesinine unistus! Vaata, mis summa pead välja käima, et kogeda kõrgelennulist orgasmi

Nimelt käivitas lennufirma AN eralennud neile paaridele, kes soovivad nautida legaalset vahekorda pilvepiiril.

Las Vegase tšarterlennufirmal Love Cloud on liinile toonud kaks eralennukit, mis on kaetud eritellimusel valmistatud vahtmadratsite ja -patjadega, mis omakorda on kaetud punase satiiniga. Samuti on meeleolu loomiseks lennukis helisüsteem, valgustussüsteem ja hulgaliselt patju, et vahekorda veelgi nauditavamaks muuta. Love Cloudi asutaja Andy Johnsoni sõnul soovib ta oma teenusega pakkuda inimestele uusi elamusi ja hoida ära võimalikke lahutusi. "Tulete naeratusega näol ja lahkute suurema naeratusega näol," sõnas Johnson.

Selleks, et tagada täielik privaatsus, kannab piloot mürasummutavaid kõrvaklappe ja viibib kokpitis kogu 45-minutilise lennu vältel. Kui lennuk on tõusnud 5280 miil kõrgusele, ütleb piloot reisijatele, et aeg on turvavööd eemaldada ja asja kallale asuda.

Pärast lendu kingitakse paaridele mälestuseks Mile High Club'i VIP-sertifikaadi kaardid. Seejärel puhastatakse lennuk põhjalikult enne järgmiste külaliste saabumist.

Paljud on eksklusiivset võimalust juba kasutanud ning kogemusega igati rahule jäänud. Näiteks sõnab 45-aastane Frelima Howard, et on ka varem lennukis seksinud, kuid eralennukis oli seda veelgi mõnusam teha. "See oli tõesti tore, eksklusiivne ja privaatne." Samas kurtis naine, et 45-minutiline lend pole siiski piisavalt pikk, et kiirustamata olukorda nautida. "Ma pole kunagi elus kiiremini riidesse pannud," naeris Howard.

Kuigi kogemus võiks olla huvitav, on ka hinnad üsna krõbedad. Nimelt tuleb unikaalse kogemuse eest välja käia 995 dollarit ehk 870 eurot. Kelle rahakott lubab, saab rentida lennu ka tunniks ja veelgi kauemaks. 60-minutiline lend maksab 1095 dollarit ja 90-minutiline lend 1495 dollarit.

allikas: The Sun