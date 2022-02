Millest unistavad voodis Eesti naised? Sinu ees on viie naise avameelsed pihtimused.

“Tahaks vahel lihtsalt lamada, meritähte mängida, nautida pikka oraalseksi ja peale seda tema soojade käte vahel uinuda. Mõnikord tekitab juba mõte, et mees ootab peale oraalseksi tegemist, et ma ulakalt sadulasse kargaksin, nii suurt tüdimust, et lähen pigem kohe magama ära. Mina üllatan küll vahel oma meest hommikuse suuseksiga — oi, kui rahulolevalt ta siis kontorisse läheb. Tahaksin ka!”