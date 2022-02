Aega on! Vähem kui pooled 90ndatel sündinud naistest saavad emaks enne 30ndat eluaastat

Ekspertide sõnul on põhjuseks paremad rasestumisvastased vahendid, haridus ja töökohad. See tähendab seda, et naised ootavad kauem, enne kui nad saavad pere luua . Amanda Sharfman ONS-ist sõnas: "Me näeme jätkuvalt laste sünnitamise viivitusi ning lastetuse tase 30. eluaastaks on pidevalt tõusnud. See on trend, mis tõenäoliselt ka jätkub."