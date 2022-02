Beebiootel Rihanna avaldas, miks ta ei saanud rasedust sõbrannade eest kaua varjata: kõik nad olid šokeeritud!

Ajakirjale E! antud intervjuus tunnistas naine, et kõige keerulisem oli uudist varjata oma sõbrannade eest. "Mul oli seda väga raske varjata nende eest, sest me oleme pidevalt koos ja nad teavad minu harjumusi," ütles ta. "Nad on nagu: "Kas sa ei taha midagi juua? Sa ei suitseta?" Ja siis veel see, et ühtäkki söön ma kõike seda, mida ma pole harjunud sööma. Nad teavad, et ma vihkan maiustusi ja ma küsin ühtäkki ainult küpsiseid ja sõõrikuid. Lõpuks pidin ma selle siiski välja ütlema ja nad kõik loomulikult šokeeritud."

Rihanna tunnistab, et uudis tema rasedusest ei olnud šokk mitte ainult tema sõpradele, vaid ka talle endale. "Kui ma esimest korda sellest teada sain, siis ma mõtlesin, et see ei saa tõsi olla," rõõmustas naine. Kuid siiski ei tahtnud ta uudist kohe kõigiga jagada, kartes, et midagi võib valesti minna. "Aga mul on hea meel, et täna on kõik nii nagu on ja ma saan seda teie kõigiga jagada."