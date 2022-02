Elu ilma Valentinideta! Ehk miks Eesti naised end teadlikult vallaistena hoiavad?

Tuleb välja, et taoline "trend" levib kõikjal üle kogu maailma. Näiteks kinnitab ka Suurbritannia statistikaamet seda, et kahekordistunud on 40ndates vallaliste inimeste osakaal, kes pole kunagi abielus olnud. Ka Briti naiste seas läbi viidud uuringu tulemustest joonistus välja, et 61% vallalistest naistest ei ole huvitatud suhtesse astumisest.

Seda, et samad huvid on ka paljudel Eesti naistel, kinnitavad suhtenõustajad ning ka naised ise. Suhteküsimused on olnud ilmselt kõige läbivam teema iga terapeudi ja nõustaja kabinetis. Mida aeg edasi, seda enam julgetakse suhete teemadel ka avalikumalt ja ilma valehäbita rääkida, teatavad nõustajad. "Tendents ja statistika näitab tõepoolest, et aasta-aastalt on muutumas naiste ja meeste omavaheliste suhete dünaamika. Iseäranis viimase 2-3 aastaga on lahutatud väga palju (vaba)abielusid," kinnitab ka terapeut.

Naistekas palus kolmel pikalt vallalisestaatust nautinud eestlannal avaldada oma suhtestaatuse puudumise tagamaad. Oma lugu jagavad panganduses töötav Egle (39), meelelahutussekstoris töötav Kea (31) ning iluteenindaja Johanna (26).