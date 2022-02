Mehe hämming: kinkisin lilled, aga valentinipäeva veetsime voodi eri otstes — kas oleksin pidanud oma säästud laiaks lööma?

“Olin teinud sõbrapäevaks plaani, et toon naisele ilusa kimbu tulpe ning õhtul vaataks siis tema valitud filmi. Minu peas tundus see täitsa hea ideena — ei ole ju tegu sünnipäeva või meie suhte aastapäevaga, pigem see kommertspüha, kus tead, et naine midagi ikka ootab, aga ma pole kunagi olnud meelt, et sellisel päeval peaks mingi hiigelsuure üllatuse korraldama. Pole ette jäänud ka, et mõni tuttav seda suurelt tähistaks — päev nagu päev ikka, vii naisele lilled ja korras.