Keskealise naise ootamatu avaldus: see on miski, mida mees peaks tegema, et ma oleks voodis valmiks ükskõik milleks

Ihaldus ja tunne, et oled seksikaim naine maailmas

“Pikalt abielus olnuna oleme aastate jooksul ikka erinevaid poose, massaaže, mänguasju ja rollimänge proovinud. Meil on väga rahuldav sekselu, aga peale kahte last tunnen end jätkuvalt veidi ebakindlalt. Kõige seksikam asi, mida mu kallis abikaasa saaks teha, oleks ehk see, kui ta suudaks ilusate sõnade ja žestidega panna mind tundma, nagu ma oleksin tõeliselt ihaldatud ja tema silmis kõige seksikam naine maailmas. Muidugi teeb ta mulle komplimente, aga mäletan tunnet, mis minus tekkis, kui ta algusaastatel mind silmitses — silmist peegeldus täiesti vastupandamatu iha. Kui ta näeks mind veel sellise pilguga… oleks ma voodis valmis ükskõik milleks!” – Liina, 43