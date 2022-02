Ongi nii või? Kolm sodiaagimärki, kes isegi ei mõtleks selle peale, et oma naist petta

Selles kaoses leidub aga siiski veel mehi, kes on nõus paarisuhte toimimise nimel pingutama ja väidetavalt on need kolm sodiaagimärki, kes mitte kunagi oma naist ei petaks.

Kaalude tähtkujus sündinud mees

Ta on konservatiiv, kes hindab kõrgelt traditsioone ja tahab elada nii, nagu elasid enne teda tema vanemad ja vanavanemad. Tema elus ei ole kohta muutustele ja uuendustele, talle meeldib elada oma harjumuspärast elu — esimese asjana õhtul tunneb ta rõõmu selle üle, kui saab sussid jalga lükata ja televiisori ees koha sisse võtta. Tema mõistete hulka ei käi truudusetus, tegelikult ei ole tal selleks isegi aega ega tahtmist. See tooks ju kaasa emotsionaalset segadust ja see häiriks teda väga. Ta hindab palju rohkem harmooniat, rahulikku õhkkonda ja ta tahab oma naise ees olla puhta südametunnistusega. Kui mõni naine, kellel on kogemusi truudusetute meestega, peaks endale elukaaslast otsima, siis peaks ta kindlasti vaatama Kaalude tähtkujus sündinud meeste poole.

Neitsi tähtkujus sündinud mees

Truudus ja Neitsi tähtkujus sündinud mees käivad käsikäes. Pealtnäha on ta jahe ja eemalolev, ta varjab oma sügavaid tundeid enda sees. Tema tunded aga on niivõrd tugevad, et mitte miski neid kõigutada ei saa. Kui ta on endale valinud kallima, siis ei luba ta mitte ühelgi teisel naisel endale läheneda. Ta jääb truuks, isegi kui ta peaks kellelegi sellega haiget tegema. Ta on kohusetundlik ja otsusekindel. Kui ta on sinu endale valinud, siis vastad sa kõigile tema nõudmistele ja sa võid südamerahus kindel olla, et ta jääb sulle truuks.

Kaljukitse tähtkujus sündinud mees