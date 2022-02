"See on okei!" ehk asjad, mida me ei peaks teise poole juures pelgama, sest need on täiesti normaalsed

Sageli keskendutakse sealjuures neile märkidele, mis tunduvad muret tekitavad ja problemaatilised, kuid TikToki kasutaja Kayla Nichole'i arvates võivad need eksitavad olla.

Ta on sotsiaalmeedias avaldanud mõned videod, kus räägib, kuidas need ohutuled, mida suhtes märkad, võivad tegelikult hoopis head näidata. Iga suhe on muidugi erinev, kuid mitmekülgsuse mõttes võib asju alati teise nurga alt vaadata.

Ta ei kirjuta sulle kohe tagasi

See on täiesti tavaline, mõnele inimesele lihtsalt ei meeldigi pidevalt nutiseadme juures viibida ja uurida, äkki keegi pole midagi kirjutanud või postitanud. Selle asemel võib ta millegi muuga tegeleda või oodata, et tal oleks sulle midagi mõistlikku kirjutada.

Vahel eelistab ta ilma sinuta oma sõpradega aega veeta

Ka see on normaalne, et kui su kaaslane sinuga ööd ja päevad koos veedab, siis vahel tahab ta lihtsalt vahelduseks oma sõpradega aega veeta nii, et sina seltskonnas ei viibi. Veidikene lahusolekut on suhtele ainult kasulik ja ka tema peaks aktsepteerima, et sina aeg-ajalt sõpradega või omaette väljas käid.

Ta jätkab teistega väljas käimist ja ütleb selle ka otse välja

Kui olete oma suhte algusfaasis ja sulgete automaatselt üksteise jaoks kõik uksed, ei pruugi see alati hea asi olla. Ta astub sinuga tõsisesse suhtesse siis, kui on sind tõeliselt tundma õppinud. Kayla arvab, et selline tegutsemine on vägagi mõistetav.

Kui ta sinuga kohe tervet oma elulugu ei jaga, siis on see normaalne

Püsiva suhte oluliseks osaks on tõesti haavatavuse näitamine üksteise suhtes, kuid samamoodi on vaja seada ka piire. Kui sinu kaaslane on privaatsem inimene ja tal võtab aega, et sulle end avada, siis ära sellest midagi negatiivset välja loe. Kui ta sulle aga juba pikemat aega koos olles midagi ei avalda ega endast ei räägi, siis on tegemist tõesti ohumärgiga.

Allikas: Bored Panda