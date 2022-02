Enesearmastuse uus tase! Modelli avameelne ülestunnistus: mul pole vaja meest, et rahuldust saada

Nimelt tunnistab kaunitar, et ta on autoseksuaal ehk tegemist on inimesega, kes peab iseend atraktiivseks. "Kui ma näen end peeglist, olen juba põnevil," tunnistab Sandinen.

Naine tuli uudisega avalikuks eelmise aasta juunis, mil tunnistas avalikult, et tahaks endaga kohtamas käia. Sandinen tunnistab, et on alati eelistanud olla pigem omaette ja endasse tõmbunult ning tal on hea meel, et ta ei pea tundma end seetõttu kuidagi imelikult.

"Tore on teada, et ma pole selle pärast hull või tohutu nartsissist, see on midagi, mida paljud inimesed kogevad," rõõmustab ta. "Osa minust arvas alati, et see on veider – seega on tore saada kinnitust, et tegelikult on see täiesti normaalne."

Lahutatud modell lisab, et ta ei vaja seksuaalse naudingu kogemiseks isegi poiss-sõpra, mis tähendab seda, et naine ise erutab end ja on iseenda jaoks atraktiivne.

allikas: The Sun