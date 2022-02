Ta lükkab end sirgu, tõmbab kätega üle puusade. Lionelist lahkuminekust saadik on tema enda käed olnud ainsad, mis ta keha puutuvad. Ta pole kuu aega seksinud, mis on isiklik rekord. Tavaliselt on ta leevendanud kepipõuda tolle kuuma kimujaga, kes elab tema kortermaja esimesel korrusel, või kolledžiaegse peikaga, aga praegu on ta olnud liiga hõivatud või hajevil, et midagi ette võtta. Üksindus hakkab siiski tunda andma; ta saab väikese laengu mõne kena reisija riivamisest. Isegi too rahandustegelane äriklassist — Veronica maitse jaoks oleks ta muidu liiga libe ja näljane — vajutab temas mingile nupule. Ta raputab pead ja tõmbab välja võimsa riiuli, kuhu on laotud lõunasöögikandikud. Tõstab käru täis. Valib kõige aeglasema kõnnaku, mis annab puusaõõtsule maksimaalse amplituudi, ning suundub salongi. Palub kõigilt pilke ja viskab need müntidena kassasse.