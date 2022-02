Põnev! Need on asjad, mida iga täiskasvanud naine peaks tegema

Naisteportaal allwomenstalk.com avaldab viis tegevust, mida iga täiskasvanud naine teha võiks:

Mine jooksma

Lisaks sellele, et jooksmine aitab kaloreid põletada ning hoiab sind vormis, on jooksmine ka suurepärane teraapia, et end argipingetest maandada.

Luba endale vaikust

Elame infomürast tulvil ajastul, mil sotsiaalmeedia ei anna meile just kuigi palju omaette olemise aega. Seega tuleks seda meil ise võtta. Leia oma päevas vähemalt tunnike, mil saaksid olla täielikus vaikuses, täiesti omaette. See aeg tervendab ja annab meelerahu.

Söö tervislikult

Tervislik toitumine on kõige alus. Kuigi vahel võib sellest kõrvale kalduda, siis hoolitse selle eest, et üldiselt oleks sinu toidulaud rikkalikult tervislik. Nii hoiad oma keha kui ka nahka.

Maga 8 tundi

Piisav uni aitab kõige vastu ja seda sõna otseses mõttes stressist kuni kortsudeni. Seega hoolitse selle eest, et saaksid vähemalt kaheksa tundi und.

Ära võta kõike liiga tõsiselt

Jah, täiskasvanuna on meil kõigil omad raskused ja mured, kuid selle kõige kõrvalt ei tohiks elu liialt tõsiselt võtta. Leia aega ka lõbutseda ja sõpradega aega veeta. Need on need tegevused, mis meid kõige rohkem "laevad".

Riietu hästi ja sära

Enese eest hoolitsemine on rohkemat kui lihtsalt vannis käimine. See on ka see, mida sa kannad, mida sa teed, kuidas sa end tunned ja kellega aega veedad. Kui näed hoolitsetud ja hea välja, tunned end ka paremini ja enesekindlamalt. Lisaks märkavad seda ka teised. Seega, investeeri endasse ja oma heaolusse.