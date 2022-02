Tiktokist teleekraanile! Õendust õppiv Lisabet Loigu näitlejadebüüdist: kunagi ei tea, kuhu mingi asi viia võib

Mai lõpus tuli üllatusena kutse teisele casting’ule, kus kehastasin üht kõrvaltegelast ja mulle mängisid vastu peategelase kandidaadid. Toimus kaameraproov ja pärast seda tuli nädala pärast Henrikult telefonikõne, et nad on otsustanud ja mina hakkan mängima peaosalist Sandrat. Sain paraja šoki ja ei osanud tükk aega midagi kosta, sest olin teadlik, et nad kaalusid mind hoopis kõrvalosasse. Lõpuks ütlesin vaid: “Päriselt või?!”. Olen tänaseni meeletult tänulik Henrikule ja kogu võttetiimile, et nad mind usaldasid ja otsustasid mind sellesse projekti kaasata.