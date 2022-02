Veebruari maagilised kuupäevad panevad pulmakellad helisema — kas veebruarist on saanud uus juuli?

Kõige populaarsemad pulmakuupäevad langevad tihti kokku vastava kuu järjekorranumbri ja aastaarvuga – näiteks 2.02.2022 või 22.02.2022, mida paljud peavad eriliseks või suisa maagiliseks. Oluline on ka nädalapäev, kuhu planeeritav pulmapäev satub. Statistikast nähtub, et nädala alguse kuupäevad tavalisest kõrgemat abiellumist pigem kaasa ei too, kuid ka siin on erandeid, nagu näiteks tänane päev. Maagilised kuupäevad on siiski ka mõneti subjektiivsed, sest pulmad peetakse sageli hoopis mõnel isiklikult tähendusrikkal päeval, vahendab Statistikaamet oma blogipostituses .

Sel aastal on mitmed maagilised kuupäevad sattunud aga veebruarisse. Kui varasematel aastatel olid populaarsed just need päevad, mis oli sama numbriga nagu aasta lõpp, siis tänavuse veebruari teeb eriliseks see, et pulmakuupäev saab koosneda ainult kahest ja nullist, nagu 02.02.2022 (kolmapäev) ning 22.02.2022 (teisipäev). Täpne statistika neil päevil sõlmitavate abielude kohta hetkel veel puudub, kuid võib olla üsna kindel, et neil kahel päeval registreeritakse kordades rohkem kooseluliite kui mõnel teisel päeval veebruaris.