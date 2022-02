Vannitoa koristamine on kõige ebameeldivam tegevus kodus? Toimi niiviisi ja see püsib pikalt säravpuhtana

Vannitoa seinad ja põrandad on enamasti kaetud keraamilise plaadiga, mille saab vee- ja seebipritsmetest ning mustusest puhtaks kas spetsiaalselt selleks mõeldud kodukeemia või nõrga söögiäädika lahusega. Juhul kui kodus on aurupuhasti, on ka see plaatide puhastamiseks tõhus, siis pole enamasti kodukeemiat tarvis kasutadagi. Kui pindadele on sattunud mingil põhjusel rasva, võib seda puhastada nõudepesuvahendi ja švammiga.