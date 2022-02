Kethi Uibomäe ema Meeli jagab tütrele ilunõu: ära tõsta kulme ega krimpsuta suud asjatult!

Meeli ja Kethi Uibomägi on aga positiivselt meelestatud ja veendunud, et kortsudest hoidumine on igaühe oma teha. Meeli tuletab oma tütardele ikka meelde, et eelkõige tuleb vältida päikesepõletust. „Pruuni jumet ihaldasime kunagi küll, kuid tänaseks on loodetavasti kõik aru saanud, et liigne päevitamine põhjustab enneaegset naha vananemist, kortse ja pigmendilaike.“ Lisaks tuletab Meeli Kethile alatasa meelde, et ta liialt oma nägu ei kortsutaks: “Ära tõsta kulme ega krimpsuta suud asjatult!” Kethi on ema õpetussõnad kuulda võtnud ja püüab ebavajalikust näomiimikast hoiduda, ehkki naerda meeldib neile mõlemale ja tundub, et nad teevad seda alatasa.

Tütar tutvustab tooteid

Meeli on tänapäevaste ilunippide ja rutiinidega tutvust teinud tänu Kethile. „Tütar on see, kes mulle erinevaid potsikuid proovimiseks toob,“ nendib Meeli. Kethi on see, kes naudib ilupoodides ja salongides käimist, tema jaoks on see justkui meditatsioon. Mõlemad tõdevad, et näokreemide puhul osutub valiku juures oluliseks ka kreemi lõhn: “Tugeva aroomiga kreemid ajavad pea valutama, aga praegu oleme mõnda aega Eucerini tooteid kasutanud ja need on meeldiva lõhnaga kerged kreemid,” jagab Meeli kogemusi.

Hea enesetunne teeb ilusaks

Meeli ja Kethi usuvad, et ilu saab alguse heast enesetundest: „Eelkõige peab ennast enesekindla ja ilusana tundma, see teeb meeleolu paremaks ja heatujuline inimene on ju ilus,“ usub Meeli. Ka Kethi arvates tähendab ilu helgust, elujaatavat, lõbusat ja positiivset inimest. „Lõbus peab olema, siis on inimene ilus,“ lisab ta.