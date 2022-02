Merle Palmiste ja tütar Elizabeth avaldavad oma ilusaladused: kreemide ja seerumite valikul vaatan alati, et need sisaldaksid...

Lapsepõlve meenutades tõdeb Elizabeth, et ema Merle alustas näolihase harjutuste tegemisega juba enne kui näojooga, -rullikud ja muud sellised trendid tuntust kogusid: „Juba pisikese lapsena nägin pealt ema ilurutiine ja seda, et ta on väga järjepidev,“ kirjeldab Elizabeth nähtut.

Järjepidevus on võti!

Merle rõhutab, et just järjepidevus ongi edu võti: „Juba minu ema, kelle nooruses oli toodete valik kesine, rõhutas alati, et ilu saladus on enda eest järjepidevalt hoolitsemine. Ilurutiinid on olulised ja tegelikult ka väga mõnusad. Iseendale tuleb iga päev aega pühendada ja seda naudinguga teha,“ rõhutab Merle.

Oma elukutse tõttu on Merle nägu sageli kaetud paksu grimmiga, mis kuivatab näonahka, seepärast on ta suur seerumite austaja ning teab, et naha niisutamine ja toitmine on kortsudevastases võitluses kõige olulisem: „Kreemide ja seerumite valikul vaatan, et need sisaldaksid kindlasti hüaluroonhapet – see keerulise nimega aine aitab naha niiskustaseme ja elastuse säiltada.“ Ema eeskujul on Elizabeth samuti tubli näohooldustoodete kasutaja: „Kõige rohkem meeldib mulle kangasmaske kasutada, et enne mõnd tähtsat sündmust näonahka eriti hästi poputada. Aga igapäevaselt kasutan Eucerini Hyaluron-Filler sarja tooteid, milles on just seesama hüaluroonhape ja nüüd veel ka enoksoloon, mis vähendab nahas hüaluroonhappe lagunemise kiirust,“ teab Elizabeth.

Piisavalt erinevad, et kasutada sarnaseid värvitoone

Merle ja Elizabeth on suured dekoratiivkosmeetika huvilised. Punaseks värvitud huultega on Merle kindlasti enamikele eestlastele meelde jäänud ja just Elizabethilt saab ta infot selle kohta, millised uued trendikad brändid kosmeetikaturule on tulnud. „Elizabeth jälgib kõige uuemaid trende ja me mõlemad armastame kvaliteetseid tooteid, mida ta Londonis avastab. Me oleme piisavalt erinevad, ega kasuta alati sarnaseid värvitoone, kuid Elizabethi meigikotist leian siiski alatasa uusi põnevaid tooteid, mida katsetada,“ lisab Merle.